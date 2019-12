Hóa trang thành 'giáo phái lạ' để đi ăn xin, bị phạt 300.000 đồng

Chiều 10.12, thông tin từ UBND xã Lăng Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, công an xã này vừa xử phạt hành chính một thanh niên bôi đen mặt, mặc đồ đen, hóa trang thành người của "giáo phái lại", đến địa bàn của xã để xin tiền.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, tại cổng Trường THPT Bắc Yên Thành (đóng ở xã Lăng Thành, huyện Yên Thành) xuất hiện một thanh niên ăn mặc, hóa trang giống hình ảnh một số người xuất hiện trên mạng xã hội mấy ngày qua. Việc “người mặt đen” xuất hiện xin tiền khiến người dân xôn xao, lo lắng.

Sau khi nhận tin báo của người dân, Công an xã Lăng Thành phối hợp với tổ công tác của Công an huyện Yên Thành đến kiểm tra, đưa người này về trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan công an, người này khai là Nguyễn Văn Nguyên (ngụ xã Đồng Thành, huyện Yên Thành) và mục đích hóa trang thành ma giáo là để hù dọa mọi người.

Công an xã Lăng Thành sau đó ra quyết định xử phạt hành chính Nguyễn Văn Nguyên 300.000 đồng về hành vi gây mất an ninh trật tự trước trường học và yêu cầu người này không được tái diễn việc hóa trang để đi dọa người khác.