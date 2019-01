Hoàng Công Lương: Bị cáo không thể là nguyên nhân gây chết người

Theo cáo trạng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình cho rằng, bị can Hoàng Công Lương có chuyên môn, được đào tạo kỹ thuật lọc máu chu kỳ bằng kỹ thuật thận nhân tạo, là người thừa lệnh trưởng khoa ký đề xuất sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO số 2, nên biết rõ nội dung và thời gian sửa chữa. Ngày 29.5.2017, bị can Lương cũng là bác sĩ duy nhất trong 3 bác sĩ được phân công điều trị cho bệnh nhân tại Đơn nguyên lọc máu có đủ điều kiện ra y lệnh lọc máu chạy thận, đồng thời, chính y lệnh lọc máu chạy thận của bị can Lương cũng như việc bị can này ký xác nhận vào y lệnh của bác sĩ Linh, bác sĩ Huyền có hiệu lực quyết định đối với ca chạy lọc máu cho 18 bệnh nhân. Do đó, Viện kiểm sát cho rằng, bị can Lương là người chịu trách nhiệm về chuyên môn trong ca điều trị cho người bệnh ngày 29.5.2017, ngày xảy ra tai biến. Bên cạnh đó, với trình độ và vai trò, trách nhiệm được giao, bị can Lương phải biết nước sử dụng trong lọc máu phải đảm bảo chất lượng, sau khi sửa chữa phải có việc xét nghiệm xác định chất lượng nguồn nước. Tuy nhiên, sáng 29.5.2017, khi mới chỉ nghe điều dưỡng viên nói về việc bị cáo Trần Văn Sơn thông báo hệ thống nước RO đã sửa xong, Lương đã chủ quan ra y lệnh điều trị khiến 9 người chết. Từ đó, Viện kiểm sát cho rằng, có đủ căn cứ để truy tố bị cáo Lương tội Vô ý làm chết người.