Hoang mang với cá sấu 'khủng' liên tục xuất hiện tại vùng ven TP.HCM

Chủ khách sạn Anh Đào ở TP.Long Xuyên, An Giang đã bị Công an tỉnh An Giang khởi tố và bắt giam do liên quan đến việc vụ xuất cảnh trái phép của nhóm người Trung Quốc qua địa bàn tỉnh.