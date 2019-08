Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM đề nghị tạm giam 1 bị can dâm ô

Tuy nhiên, trước khi Viện KSND Q.Bình Tân chuyển hồ sơ qua tòa án, thì cơ quan này đã thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam thành cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Ngọc An là không phù hợp với việc đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

Từ đó, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM đề nghị TAND Q.Bình Tân có động thái tạm giam đối với bị can Ngô Ngọc An để đảm bảo việc xét xử cũng như phòng ngừa chung, đồng thời không ảnh hưởng đến tâm lý hoảng sợ của cháu bé.

Trao đổi với PV Thanh Niên, thẩm phán Trần Vũ Thanh Phương (TAND Q.Bình Tân, đang thụ lý vụ án) cho hay chưa nhận được đơn đề nghị của Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM. Tuy nhiên, ông Phương cho hay, ngay khi nhận được đơn sẽ xem xét các yêu cầu của Hội theo quy định pháp luật, nhằm bảo đảm quyền lợi cho trẻ bị xâm hại.

Theo nội dung vụ án, tối 12.5, sau khi đánh bida, An đi bộ vào vào một hẻm nhà xưởng trên đường Mã Lò (P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân) thì gặp cháu K. đang từ nhà xưởng ra văn phòng. An kêu cháu K. lại ngồi nói chuyện rồi kéo cháu K. vào lòng và sờ vào các vùng nhạy cảm , hôn cháu bé.

Một công nhân từ nhà xưởng đi ra phát hiện nên An buông cháu K. ra, bỏ đi. Nhưng ngay sau đó, người nhà cháu K. chạy ra giữ An lại giao công an phường.