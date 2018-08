Hội ngộ sau 40 năm Festival thanh niên, sinh viên thế giới tại Cuba

Tham dự buổi lễ có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba ; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn và nhiều cựu Bí thư T.Ư Đoàn các thời kỳ. Bà Nancy Coro Aguiar, Đại diện lâm thời Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam đã tới dự.

Theo ban tổ chức, Festival thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 11 diễn ra từ 28.7 - 5.8.1978, lần đầu tiên được tổ chức tại thủ đô La Habana (Cuba), với 20.000 đại biểu, đến từ 145 quốc gia, là đại diện của hơn 2.000 tổ chức thanh niên, sinh viên trên thế giới.



Tại Festival lần thứ 11, Đoàn đại biểu thanh niên và sinh viên Việt Nam với những gương mặt tiêu biểu của thế hệ trẻ, từng có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp kháng chiến giành độc lập tự do và xây dựng Tổ quốc, do ông Đặng Quốc Bảo, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn dẫn đầu, đã có nhiều hoạt động sôi nổi, tích cực và để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè Cuba và quốc tế.

Trong số các vị khách mời và đại biểu của đoàn Việt Nam tham dự Festival lần thứ 11 còn có các gương mặt nổi bật như chị Võ Thị Thắng - người chiến sĩ biệt động Sài Gòn với nụ cười chiến thắng nổi tiếng một thời; anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân - một trong những phi công xuất sắc đã bắn rơi máy bay B-52 của Mỹ trong chiến dịch "Điện Biên Phủ trên không" cuối năm 1972.

Một trong những hoạt động quan trọng luôn được Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia tích cực trong các kỳ Festival nói chung, và tại Festival lần thứ 11 nói riêng là gặp mặt song phương với các đoàn đại biểu thanh niên các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ảnh Vũ Thơ Anh Nguyễn Anh Tuấn trò chuyện với cựu đại biểu tại buổi lễ kỷ niệm

Mục đích của các cuộc gặp này là nhằm củng cố và tăng cường quan hệ, tìm hiểu thêm về các mô hình hoạt động, tư tưởng mới trong phong trào thanh niên; qua đó giới thiệu và tuyên truyền về những thành tựu của đất nước Việt Nam và của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thể hiện lòng yêu chuộng tự do, hòa bình và phát triển của thanh niên Việt Nam, cùng nhau đoàn kết chống áp bức, bất công, thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở của Đảng và Nhà nước ta đối với phong trào thanh niên thế giới.

Tại Festival lần thứ 11, chị Võ Thị Thắng là người thay mặt Đoàn Việt Nam đọc bản Tuyên ngôn hòa bình của thanh niên và sinh viên thế giới giữa Quảng trường Cách mạng Jose Marti ở thủ đô La Habana trong lễ bế mạc. Bản tuyên ngôn nêu rõ: “Phong trào thanh niên và sinh viên thế giới cam kết làm hết sức mình, tăng cường tình đoàn kết với nhân dân Việt Nam anh hùng trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế để bảo vệ độc lập dân tộc , chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, vì sự nghiệp hòa bình xây dựng đất nước!"

Chia sẻ tại lễ kỷ niệm, anh Nguyễn Anh Tuấn đã thay mặt T.Ư Đoàn bày tỏ lòng biết ơn về sự anh dũng chiến đấu bảo vệ độc lập tự do cho dân tộc của thế hệ cha anh, đồng thời bày tỏ sự tự hào về mối quan hệ đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân 2 nước Việt Nam - Cuba và mong muốn mối quan hệ này sẽ được kế thừa, gìn giữ, phát huy tốt hơn nữa.

Ảnh Vũ Thơ Bà Trương Thị Mai trao tiền ủng hộ cho Đại diện lâm thời Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Trương Thị Mai cho biết có rất nhiều cảm xúc khi đến tham dự cuộc gặp mặt này. Điểm lại các kỳ liên hoan thanh niên, sinh viên thế giới và cho rằng các đại biểu đã để lại những hình ảnh và kỷ niệm sâu sắc cho tới hôm nay, bà Trương Thị Mai nói: “Thế hệ của các anh chị là thế hệ rất hào hùng và đã truyền lửa cho các thế hệ sau. Thanh niên Việt Nam mãi mãi sẽ là rường cột của nước nhà và đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”.

Tại buổi lễ, bà Trương Thị Mai đã thay mặt các cựu đại biểu tham gia Festival lần thứ 11 tại Cuba, trao số tiền 50.000 USD Mỹ ủng hộ Trường tiểu học Tio Hồ (Cuba) để giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại đây.