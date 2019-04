Hồi sinh sau ngày thống nhất: Những người 'tạm tuyển'

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 1 bị can trong đường dây vận chuyển 640 kg ma túy đá và 100 bánh heroin xuyên quốc gia do đơn vị này chủ trì triệt phá.