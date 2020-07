Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: Công an TP.HCM nhất toàn đoàn

Sáng 20.7, vòng chung kết Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2020 đã diễn ra tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng (Số 9 đường Cách mạng tháng Tám, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng). Hội thi là hoạt động hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2020).

Một chiến sĩ công an thể hiện kỹ năng vượt chướng ngại vật

Trước đó, từ 140 đội tuyển tham dự của công an 63 địa phương và Trường đại học Phòng cháy chữa cháy, Ban tổ chức đã lựa chọn được 23 đội tuyển xuất sắc tham gia vòng chung kết, gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Kạn, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Định, Đà Nẵng, Đắk Nông, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, TP.HCM, Kiên Giang, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Trường đại học Phòng cháy chữa cháy).

Chạy vượt rào, vật cản hoàn thành nhiệm vụ

Quảng cáo

Kết thúc các phần thi căng thẳng, hội thi đã xác định được các đội chiến thắng: Giải nhất toàn đoàn thuộc về Công an TP.HCM ; Giải nhì thuộc về Công an tỉnh Lâm Đồng; Giải ba được trao cho Công an tỉnh Bạc Liêu.