Hội Truyền thông số kiến nghị về quy định 'đặt máy chủ' trong dự luật An ninh mạng

Cụ thể, VDCA đề nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung các quy định làm gia tăng chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp, gây tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế dài hạn.

Cụ thể, tại khoản 3, điều 39 dự luật yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp thiết bị số, dịch vụ mạng, ứng dụng mạng để bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Theo VDCA, quy định này chưa đủ rõ ràng và có nguy cơ xâm phạm nghiêm trọng lợi ích doanh nghiệp, người dân. Do đó, Hiệp hội này kiến nghị cần phải quy định rõ ràng và cụ thể về trường hợp ngừng, tạm ngừng; quy định cụ thể trình tự, thủ tục thực hiện. Trong trường hợp ngừng, tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp, thẩm quyền yêu cầu ngừng, tạm ngừng phải thuộc về Toà án (cơ quan tư pháp) chứ không phải là các cơ quan hành chính.

Doanh nghiệp phải gánh thêm chi phí

Tại điểm c, khoản 2, điều 26 của dự luật An ninh mạng yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet, dịch vụ viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ cho khách hàng với lý do người dùng đăng tải trên không gian mạng các nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước, kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. VDAC cho rằng, việc xác định các hành vi được liệt kê trong luật là chưa đủ rõ ràng, quy định này có thể gây rủi ro, xâm phạm các quyền chính trị, kinh tế cơ bản của công dân.

Điểm a và b khoản 2 điều 26 của dự luật yêu cầu doanh nghiệp phải có cơ chế xác thực tài khoản số hay xoá bỏ, ngăn chặn việc chia sẻ thông tin. Quy định này, theo VDAC là không khả thi với doanh nghiệp, trong nhiều trường hợp gây mất lợi thế cạnh tranh công nghệ; gia tăng chi phí thực thi cho doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam trong cạnh tranh toàn cầu, vì phải hạ thấp các tiêu chuẩn bảo vệ thông tin và dữ liệu người dùng.

Bên cạnh đó, VDCA kiến nghị bỏ quy định về địa phương hóa dữ liệu (đặt máy chủ, lưu dữ liệu tại Việt Nam). Theo các phân tích kinh tế, nếu thực thi nghiêm ngặt quy định về lưu trữ dữ liệu, đặt máy chủ tại Việt Nam (như quy định tại điểm d, khoản 2, điều 26), có thể làm giảm 1,7% tăng trưởng GDP, giảm 3,1% đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Sau các lần chỉnh lý, dự thảo luật An ninh mạng trình phiên họp 24 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thay đổi ngôn ngữ và cách viết, theo đó không trực tiếp yêu cầu đặt máy chủ, dữ liệu tại Việt Nam, nhưng lại yêu cầu “lưu trữ tại Việt Nam đối với thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam”. Điều này, theo VDCA, vẫn có hàm ý pháp lý rằng dữ liệu và máy chủ phải đặt tại Việt Nam.

VDCA kiến nghị huỷ bỏ quy định trên vì các lý do: tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế thông qua hạn chế trao đổi dữ liệu quốc tế; tăng chi phí, giảm khả năng tận dụng sự phát triển công nghệ của doanh nghiệp trong nước. Theo VDCA, tuy chi phí trực tiếp để thực thi quy định này có thể rơi vào nhóm doanh nghiệp nước ngoài, nhưng chi phí gián tiếp sẽ bị phân bổ lên toàn bộ doanh nghiệp và kinh tế Việt Nam, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh, giảm sức hút đầu tư đối với doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam. Điều này có khả năng vi phạm các cam kết quốc tế Việt Nam là thành viên.

Thực tiễn thực thi các quy định tại các quốc gia khác, cụ thể là Indonesia, cũng cho thấy quy định này vừa khó thực thi trên thực tế, vừa gây khó khăn cho doanh nghiệp, trong khi đó, hiệu quả bảo vệ an ninh mạng thực tế không được nâng cao.

Dự thảo luật An ninh mạng sẽ được trình Quốc hội và thảo luận tại hội trường vào ngày 29.5, dự kiến sẽ thông qua tại kỳ họp này.