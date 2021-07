Hôm nay TP.HCM đồng loạt tiêm vắc xin Covid-19 đợt 5

Chiều 21.7, TP.Thủ Đức và các quận, huyện tại TP.HCM tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 đợt 5. Đây là buổi tiêm thí điểm, mỗi quận huyện tiêm 1 điểm với 40 người để rút kinh nghiệm cho việc triển khai đồng loạt ngày 22.7.

Theo quan sát của PV Thanh Niên, người dân đến Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (Q.11) đều nhận được tin nhắn hẹn giờ tiêm từ trước. Quy trình tiêm 1 chiều, người dân vào và ra 2 cửa khác nhau. Ở các điểm tiêm như Trường tiểu học Lam Sơn (P.12, Q.6), Trường tiểu học Trần Khánh Dư (P.Tân Định, Q.1)… đều tổ chức bài bản, có vài người dân không đến do bận công việc hoặc cách ly. Lãnh đạo một số trung tâm y tế quận, huyện và TP.Thủ Đức cho biết lần tiêm này được chuẩn bị rất kỹ.

Chiều cùng ngày, ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, kiểm tra công tác tiêm chủng tại 4 điểm tiêm ở Q.1, Q.6, Q.Tân Phú và Q.Bình Tân. Ông Đức đánh giá cao sự chuẩn bị các quận, huyện, TP.Thủ Đức và các điểm tiêm chủng trước khi tổ chức tiêm chủng đại trà sáng 22.7. Ông Đức cho biết chỉ khi nào đảm bảo an toàn thì mới tiến hành tiêm chủng ; sau 2 ngày khởi động (22 và 23.7), các điểm tiêm sẽ tăng dần công suất lên 200 liều/ngày. Riêng công tác tiêm chủng cho người trên 65 tuổi và người có bệnh lý nền sẽ do các bệnh viện quận, huyện và bệnh viện tuyến trên; người dân trong các khu phong tỏa thì các quận, huyện tính toán kỹ lưỡng thời điểm và khu vực tiêm chủng để đảm bảo an toàn cho người dân và cả nhân viên y tế tiêm.