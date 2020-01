Hơn 100 cảnh sát triệt phá sới bạc 'khủng' trong quán karaoke tại Nghệ An

Chiều 15.1, đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triệt phá thành công một sới bạc trong quán karaoke, bắt giữ nhiều người.

Theo đại tá Hùng, qua theo dõi, cách đây nhiều tháng, công an phát hiện một nhóm người thường xuyên tổ chức đánh bạc tại huyện Nam Đàn (Nghệ An). Nhóm này thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức đánh bạc nhằm tránh bị công an phát hiện. Để phá án, Công an tỉnh Nghệ An phải đề nghị Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp.

Chiều 13.1, hàng trăm cảnh sát thuộc Công an tỉnh Nghệ An và Cục Cảnh sát hình sự bao vây, ập vào một quán karaoke 4 tầng tại thị trấn Nam Đàn, bắt quả tang hàng chục người đang tham gia đánh bạc.

Đại tá Hùng cũng cho biết, các đối tượng bị bắt giữ và tang vật thu được hiện vẫn đang được phân loại để xử lý. Các đối tượng tham gia đánh bạc ngụ ở nhiều địa phương, trong đó có cả người ở các tỉnh khác đến.

Người dân chứng kiến vụ việc cho biết, để phá sòng bạc này, lực lượng cảnh sát chia thành các mũi và đột kích, cạy cửa cuốn, đập vỡ cửa kính để vào bên trong. Phía sau quán karaoke này là sông Lam, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy huy động 5 xuồng ca nô vây bắt những đối tượng nhảy xuống sông bỏ trốn. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, lực lượng cảnh sát đã điều động 5 xe ô tô khách đến để chở các con bạc về trụ sở để điều tra.