Hơn 1.763 tỉ đồng nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ SEA Games 31

BTC SEA Games 31 đã diễn giải nguồn kinh phí chuẩn bị cơ sở vật chất, ngoài ngân sách T.Ư, căn cứ vào yêu cầu thực tế, TP.Hà Nội và các địa phương sẽ chủ động bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác (nếu có) theo quy định pháp luật. Theo đó, kinh phí nâng cấp các công trình do Bộ VH-TT-DL quản lý, dự kiến gần 592 tỉ đồng (gồm Cung thể thao dưới nước và sân Mỹ Đình thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia, Trường bắn tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, Nhà thi đấu Trường đại học TDTT Bắc Ninh).

Kinh phí cải tạo, sửa chữa các công trình thể thao do địa phương quản lý, dự kiến vào khoảng 1.171 tỉ đồng, trong đó Hà Nội sẽ tốn khoảng 673 tỉ đồng, Bắc Ninh: 20 tỉ đồng, Hà Nam: 655 triệu đồng; Hòa Bình: 18 tỉ đồng (trong đó đề nghị T.Ư chi hơn 11 tỉ đồng và địa phương chi gần 7 tỉ đồng) và khoản còn lại để cải tạo các công trình ở Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Ninh Bình. Riêng với tỉnh Hòa Bình, Bộ VH-TT-DL báo cáo rõ như sau: Để chuẩn bị tổ chức SEA Games lần thứ 22 năm 2003, Chính phủ đã đầu tư mở đường đua xe đạp địa hình tại tỉnh Hòa Bình. Do chủ trương đầu tư Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng nên hiện nay khu vực đường đua nằm trong phạm vi quản lý của Nhà máy thủy điện Hòa Bình. Đây là công trình an ninh trọng điểm quốc gia. Xét thấy tổng kinh phí hỗ trợ để xây dựng đường đua không lớn, nhất là trong điều kiện tỉnh lại gặp nhiều khó khăn nên Bộ VH-TT-DL trình Thủ tướng xem xét, hỗ trợ tỉnh Hòa Bình 11 tỉ để làm đường đua xe đạp địa hình phục vụ SEA Games 31.