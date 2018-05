Hơn 3 giờ cắt cửa xe bồn, cứu tài xế mắc kẹt trong cabin

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ ngày 21.5, xe bồn BS 43C - 143.76 do tài xế Nguyễn Tấn Quốc (36 tuổi, ở H.Phú Ninh, Quảng Nam) điều khiển chở vật liệu xây dựng lưu thông trên tuyến đường ven biển 129.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG Chiếc xe bồn mang BS 43C-143.76, lật nghiêng giữa đường 129 sau tai nạn

Khi đến Km 21+100, đoạn qua xã Bình Đào (H.Thăng Bình, Quảng Nam), xe bồn nói trên tránh 1 xe máy băng ngang đường thì bị mất lái, lật ngang giữa đường.

Hậu quả, phụ xe Huỳnh Như Tăng (ở TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) bị thương nặng, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, còn tài xế Quốc mắc kẹt trong cabin, hoảng loạn kêu cứu.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG Lực lượng cứu hộ cắt cửa xe bồn để giải cứu tài xế

Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam đã huy động 2 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Trạm CSGT Thăng Bình (thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) cùng Công an H.Thăng Bình tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn và xử lý vụ tai nạn.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG Hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn để đưa tài xế ra ngoài

Tại hiện trường, xe bồn bị lật ngang, chắn giữa làn đường, đầu xe bị bẹp móp, hư hỏng nặng.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG Hơn 3 giờ tài xế Quốc đã được đưa ra ngoài

Các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ sử dụng máy cắt thủy lực, kìm cộng lực để cắt cửa xe bồn, đồng thời sử dụng máy cắt các khớp nối của cửa xe làm rộng không gian để đưa tài xế ra ngoài.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG Nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi vụ tai nạn

Sau hơn 3 giờ tiến hành cứu hộ cứu nạn, tài xế Quốc đã được đưa ra ngoài trong tình trạng bị thương nặng.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.