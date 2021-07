Hỗn chiến tại Long An, 2 người bị truy sát, chém tử vong

Tối 4.7, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An phối hợp Công an H.Bến Lức phong tỏa khu vực xảy ra vụ hỗn chiến, truy sát khiến 2 người tử vong để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.