Họp báo vụ 'người dân lấn chiếm gần 210 ha đất' tại Kon Tum

Ngày 7.7, UBND tỉnh Kon Tum tổ chức họp báo thông tin về việc người dân chiếm đất trái pháp luật trên địa bàn TP.Kon Tum.

Tại buổi họp báo, ông Đặng Quang Hà, Chánh văn phòng UBND tỉnh Kon Tum, thông tin: Thời gian qua, người dân thôn Plei Sar (xã Ia Chim, TP.Kon Tum) đã có nhiều hành vi trái pháp luật nhằm chiếm 209,8 ha đất.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ kết luận số đất này có nguồn gốc nhà nước quản lý và cho Công ty TNHH MTV Kon Tum thuê trồng cao su . Khu đất này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc người dân kiến nghị trả lại diện tích 209,8 ha trên để tự chia đều là không đúng thực tế và không có cơ sở pháp lý để giải quyết.

Theo đại tá Nguyễn Hồng Ngọc, Trưởng công an TP.Kon Tum, từ tháng 7.2017 đến nay, nhiều lần người dân thôn Plei Sar trong quá trình lấn chiếm đất đai đã vi phạm pháp luật.

Công an TP.Kon Tum đã khởi tố 4 vụ án hình sự về các hành vi: chống người thi hành công vụ, cố ý hủy hoại tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích; khởi tố hàng chục bị can liên quan đến các hành vi này. Khi công an triệu tập đến làm việc, những người này không hợp tác với cơ quan điều tra. Sau quá trình tuyên truyền vận động, đến ngày 6.7.2019, cơ quan công an đã bắt tạm giam 12 bị can trong các vụ án nói trên; dẫn giải 24 đối tượng liên quan đến cơ quan công an làm việc.

“Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, tài liệu để điều tra, truy tố theo đúng quy định của pháp luật”, ông Ngọc nói.