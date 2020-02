Hot girl Ngọc Miu vẫn bị đề nghị truy tố tội tàng trữ ma túy

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép hơn 200 kg ma túy các loại đối với 10 bị can, do trùm ma túy Văn Kính Dương (39 tuổi, còn gọi là Hoàng “béo”) cầm đầu. Trong đó có bị can Vũ Hoàng Anh Ngọc (hot girl Ngọc Miu, 26 tuổi, quê Hải Phòng), là người tình của Hoàng “béo”, bị đề nghị truy tố về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.