Huế lại thay cây trên đường Lý Thường Kiệt

Giờ đây, khi phát hiện loài cây so đo cam đã trồng không phù hợp, Huế lại... tiếp tục thay.

Theo nhà giáo Đỗ Xuân Cẩm (chuyên gia thực vật học, nguyên giảng viên Trường ĐH Nông Lâm Huế), năm 2010, TP.Huế quyết định chọn trồng cây so đo cam dọc hai vỉa hè đường Lý Thường Kiệt, nhưng từ đó đến nay cây so đo cam ngày càng bộc lộ nhiều nhược điểm. Về mặt sinh trưởng, hai hàng cây không đồng đều về cả kích cỡ lẫn hình thái, không phát huy khả năng tôn tạo cảnh quan và che bóng. Nhiều cây cụt ngọn, trơ cành, thậm chí đổ thân, tạo cảnh quan không đẹp mắt giữa lòng đô thị. Trong khi đó, năm 2013, liên bộ TN-MT và NN-PTNT đã ban hành Thông tư số 27 (ngày 26.9) xếp cây so đo cam vào “Danh mục các loài ngoại lai xâm hại xuất hiện trên lãnh thổ VN”.

Sau cuộc họp này, Chủ tịch UBND TP.Huế đã có kết luận ưu tiên chọn phương án cây thay thế là cây muồng Xiêm, sẽ tham khảo thêm kinh nghiệm của Hà Nội, TP.HCM và các TP lân cận để ra quyết định thực hiện.

Trong các ý kiến đề xuất của các chuyên gia, cũng có ý kiến đề xuất trồng lại bằng lăng trên tuyến đường này.