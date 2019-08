Hùng 'sida' bị khởi tố thêm hành vi vận chuyển gỗ lậu

Hôm qua (15.8), đại tá Lê Ngọc Phương, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an, cho biết khi mở rộng điều tra vụ án “ tổ chức đánh bạc ” và “đánh bạc” do Nguyễn Mạnh Hùng (tức Hùng "sida", 35 tuổi) cầm đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi vi phạm khác của Hùng trong vụ án “vi phạm các quy định khai thác và bảo vệ rừng”.

Như Thanh Niên đã thông tin, tháng 4.2019, C02 khởi tố Hùng cùng 96 bị can trong đường dây đánh bạc "khủng” ở Tây nguyên do Hùng cầm đầu về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trước đó, Công an H.Ia Grai (Gia Lai) khởi tố vụ án liên quan đến đường dây vận chuyển gỗ lậu được phát hiện vào ngày 6.10.2016 tại làng Kom Ngó, xã Ia Chia, H.Ia Grai. Dựa vào chứng cứ thu thập được, đến tháng 7.2019, C02 phối hợp Công an H.Ia Grai bắt giữ, khởi tố Hùng cùng 8 bị can khác là Nguyễn Hữu Thuộc, Nguyễn Mạnh Tuấn, Đào Đình Kha, Đinh Lê Lai, Lê Trung Nguyên, Lê Minh Đức, Hoàng Minh Hiếu (cùng ngụ tỉnh Gia Lai), Dương Thiếu Hạ (ngụ tỉnh Bình Định) về hành vi “vi phạm các quy định khai thác và bảo vệ rừng”.

Theo điều tra của công an, từ năm 2015, biết Nguyễn Mạnh Tuấn chuyên vận chuyển gỗ cho một công ty ở tỉnh Kon Tum, có mối quan hệ "ngoài xã hội" rộng rãi, Hùng đặt vấn đề “hợp tác” với Tuấn để vận chuyển gỗ lậu từ khu vực biên giới VN - Campuchia (thuộc địa bàn H.Ia H’Drai, Kon Tum) về xã Ia Chia (H.Ia Grai). Theo đó, khi Hùng báo số lượng xe chở gỗ lậu, Tuấn sẽ cho xe gỗ lậu của nhóm Hùng nhập cùng đoàn các xe chở gỗ của công ty để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Tuấn là người trực tiếp dẫn các xe gỗ đi qua các trạm kiểm soát.

Đại tá Lê Ngọc Phương cũng cho biết vụ án vận chuyển gỗ lậu được khởi tố từ năm 2016, nhưng sau đó phải tạm đình chỉ điều tra do không tìm được nghi phạm. Đến nay, căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 12.7, Công an H.Ia Grai đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, khởi tố 9 bị can. C02 đã bàn giao tài liệu để Công an H.Ia Grai thụ lý điều tra theo thẩm quyền.