‘Hung thần’ vẫn ngang nhiên tung hoành giữa phố: Lời hứa với dân còn giá trị?

CSGT TP.HCM khi trả lời báo chí cũng liên tục “hứa” sẽ chấn chỉnh, xử lý, nhưng sau lời hứa thực tế vẫn đầy nhức nhối.

Tuy nhiên, thực trạng xe ben chạy ẩu sau đó người dân vẫn đặc biệt bức xúc. Báo Thanh Niên cũng không nhận được bất cứ thông tin nào về việc “xử lý CSGT để xảy ra vi phạm trên tuyến đường mình được phân công”.

Sau đó, ông Phong yêu cầu Báo Thanh Niên gửi văn bản mới trả lời những thắc mắc của người dân về việc xe ben lộng hành trong một thời gian dài. Nội dung trả lời trong văn bản, PC67 cho biết đã quán triệt chặt chẽ nội dung phòng chống tiêu cực, nghiêm cấm các hoạt động “bảo kê”, bao che cho các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải.

Về câu hỏi “tình trạng này diễn ra công khai nhưng không thấy CSGT xử lý; PC67 có xử lý dứt điểm tình trạng này?”, PC67 chỉ nêu “…Sẽ tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện để kiểm tra xử lý; sẽ tăng cường thêm các tổ tuần tra kiểm soát dùng camera ghi hình những trường hợp vi phạm để xử phạt; bố trí lực lượng tuần tra trong mọi khung giờ, kiên quyết chấm dứt các hành vi vi phạm nguy hiểm...”.

Đến ngày 4.12.2017, PV Thanh Niên ghi nhận thực tế và thấy tình trạng xe ben chạy ẩu, coi thường tính mạng người đi đường đúng như bạn đọc bức xúc phản ánh. Và loạt 3 bài 3 năm, xe ben vẫn lộng hành được đăng tải, đặt vấn đề phải làm rõ trách nhiệm của CSGT. Sau đó, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn của Công an TP.HCM, trả lời trên Báo Thanh Niên rằng: “Sau khi báo đăng tải hình ảnh xe ben lộng hành, đại tá Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP, đã chỉ đạo PC67 khẩn trương xác minh việc báo phản ánh, xử lý nghiêm và báo cáo Ban Giám đốc Công an TP” và “Với thái độ cầu thị, Công an TP sẽ kiểm tra lại trong tuần tra kiểm soát, CSGT có tiêu cực hay không, để chấn chỉnh, xử lý kịp thời; nếu phát hiện “bảo kê” sẽ xử lý nghiêm, đến nơi đến chốn”.