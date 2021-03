Hưng Yên: Xích mích với cháu ngoại, ông chém cháu rồi nhảy lầu tự tử

Tối 4.3, một lãnh đạo Viện KSND TP.Hưng Yên (Hưng Yên) cho biết, cơ quan này đang phối hợp với Cơ quan điều tra Công an TP.Hưng Yên khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ ông ngoại chém cháu rồi nhảy lầu tự tử

Theo đó, khoảng 8 giờ sáng 4.3, ông N.P.C (75 tuổi, trú P.Lê Lợi, TP.Hưng Yên) xảy ra mâu thuẫn với cháu ngoại 12 tuổi. Do cháu cãi láo, ông C. bực tức lấy dao chém nhiều nhát khiến cháu bị thương; sau đó ông C. lên tầng 3 và nhảy xuống dưới.

Được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do tuổi già, vết thương nặng, ông C. không qua khỏi; còn cháu bé chỉ bị xây xát.

Vị lãnh đạo Viện KSND TP.Hưng Yên cho biết, sau khi con gái ông C. ly hôn chồng, chị này đưa con về ở cùng ông ngoại, quá trình sinh sống cũng không được hòa thuận.

“Ông C. đã già nên chém cháu vết thương nhẹ, chắc ông ức quá nên nhảy lầu tự tử”, vị này nói.