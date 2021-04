Hy hữu, bệnh nhân bị xương cá dài 3 cm xuyên từ dạ dày qua gan

Ngày 22.4, tin từ Trung tâm nội soi và phẫu thuật nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Tâm Anh (TP.HCM), cho biết bệnh viện vừa thực hiện một ca nội soi khá đặc biệt, đó là gắp xương cá gây biến chứng viêm gan cho bệnh nhân L.C.T (55 tuổi, ngụ Bến Tre)

Bác sĩ nhận định, dị vật bất thường trong đường tiêu hóa khiến gan bệnh nhân sưng to, có tổn thương dạng viêm nhưng chưa hóa mủ. Trung tâm nội soi và phẫu thuật nội soi tiêu hóa đã cùng hội chẩn ca bệnh để có phương án xử lý gắp dị vật an toàn, nếu xử lý nội soi không đạt sẽ tính tới phương án mổ hở.

TS.BS Đỗ Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm nội soi và phẫu thuật nội soi tiêu hóa - người trực tiếp thực hiện nội soi gắp dị vật cho bệnh nhân, cho biết bệnh nhân nuốt dị vật vào trong dạ dày rất phổ biến nhưng dị vật đâm thủng dạ dày, xuyên qua gan, đi qua 2 cơ quan như trường hợp bệnh nhân này hiếm gặp.

Nguyên nhân có thể do sức co bóp dạ dày đã tạo điều kiện cho mảnh xương có thể đâm xuyên qua dạ dày, gây tổn thương gan. Bệnh nhân rất may mắn khi “lỗ thủng” ở gan chỉ viêm nhẹ, chưa hình thành áp xe, nếu không bác sĩ sẽ phải xử lý nhiều hậu quả về sau. Thế giới đã ghi nhận các trường hợp dị vật đâm vào gan dẫn đến biến chứng nặng do nhiễm trùng, có thể tử vong.