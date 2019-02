Kẻ giật túi xách của nữ Việt kiều ở trung tâm TP.HCM bị bắt giữ

Nghi can trực tiếp giật túi xách của nữ Việt kiều tên Thạch Thanh Tuyền (biệt danh là Dồ, 24 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM).

tin liên quan Giật túi xách của nữ Việt kiều nhưng bị ống kính 'tóm gọn' Trước đó, tối 3.2 (ngày 29 tết), nữ Việt kiều tên Tr. (30 tuổi, trú tại Q.Gò Vấp, TP.HCM) đến Công an P.Bến Nghé (Q.1) trình báo vụ việc bị 2 đối tượng đi xe gắn máy giật túi xách trên đường Cao Bá Quát (P.Bến Nghé, Q.1). Hình ảnh đối tượng trực tiếp giật túi xách cũng được ống kính chụp lại và cung cấp cho cơ quan công an. Trong túi xách có 2.000 đô Singapore, 1 thẻ tín dụng cùng một số giấy tờ quan trọng khác.

Sau khi kiểm tra và xác định được lai lịch nghi can gây án, thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM lập tức chỉ đạo, nhanh chóng truy bắt cả 2 đối tượng. Sau nhiều ngày tích cực điều tra, tổ trinh sát biết được nghi can Tuyền đã rời khỏi địa phương và đang lẩn trốn tại Trà Vinh, nên đã nhanh chóng cử lực lượng xuống để xác minh, và phối hợp Công an tỉnh Trà Vinh truy bắt.

Tuy nhiên, sau đó tổ trinh sát lại nhận được tin báo Thạch Thanh Tuyền đã trở lại TP.HCM và đang lẩn trốn tại một khách sạn nằm tại khu dân cư Trung Sơn (xã Bình Hưng, H.Bình Chánh).

18 giờ ngày 18.2, Đội 3 - PC02 phối hợp Công an Q.1 và Công an xã Bình Hưng (H.Bình Chánh) bất ngờ ập vào khách sạn trên, bắt Thạch Thanh Tuyền, đưa về trụ sở chờ xử lý.

ẢNH: C.T.V Khoảnh khắc nữ Việt kiều bị giật túi xách vô tình được ống kính chụp lại

tin liên quan Cảnh sát hình sự Q.1 truy bắt kẻ giật iPhone X của du khách nước ngoài Tại cơ quan công an, Thạch Thanh Tuyền thừa nhận hành vi cướp giật tài sản. Theo lời khai, chiều 3.2, do thiếu tiền tiêu tết nên Tuyền cùng một đồng phạm rủ nhau đi cướp giật tài sản. Khi đến đường Cao Bá Quát (Q.1), phát hiện chị Tr. có đeo túi xách, đang đứng chụp hình cùng gia đình. Lợi dụng sơ hở, Tuyền đã nhanh tay giật túi xách rồi tẩu thoát.

Thực hiện phi vụ trót lọt, Tuyền cùng đồng phạm đổi được 34 triệu đồng rồi chia đôi số tiền. Đến tối cùng ngày, Tuyền nhanh chóng bắt xe về Trà Vinh ăn chơi. Đến ngày 18.2, khi trong túi còn 1 triệu đồng, Tuyền bắt xe lên lại TP.HCM thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Được biết Tuyền là đối tượng nghiện ma túy, đã có 1 tiền án về tội tiêu thụ tài sản gian, 1 tiền án về tội cướp giật tài sản, và mới mãn hạn tù vào tháng 8.2018. Hiện cơ quan công an đã xác định được đồng phạm còn lại và đang vận động nghi can nhanh chóng ra đầu thú.

Như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 3.2, nữ Việt kiều tên Tr. cùng gia đình chụp hình tại khu vực giao lộ Cao Bá Quát - Thi Sách (P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) thì bất ngờ bị 2 thanh niên đi cùng 1 xe máy giật túi sách. Sự việc diễn ra rất nhanh chóng khiến chị T. cùng gia đình không kịp phản ứng.

Tuy nhiên nghi can trực tiếp giật túi sách vô tình lọt vào ống kính của người thân khi đang chụp hình. Hình ảnh của nghi can được chị Tr. cung cấp cho công an để phục vụ công tác điều tra.