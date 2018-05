Kế hoạch tinh vi của băng trộm phụ tùng xe đạp thể thao quy mô lớn

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 11.5, Cục Cảnh sát Hình sự (C45) Bộ Công an cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh và Công an H.Gò Dầu (Tây Ninh) phá đường dây trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản trộm cắp với quy mô lớn, có tổ chức, xuyên quốc gia do nghi can Minh cầm đầu. Theo đó, khoảng 8 giờ ngày 8.5, nghi can Minh điều khiển xe container từ cảng Cát Lái (Q.2, TP.HCM) sang Campuchia để chở 62 thùng các tông chứa phụ kiện xe đạp thể thao về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh). Số hàng này trị giá hơn 1 tỉ đồng. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, 19 giờ cùng ngày (8.5), Minh gọi điện thoại cho 5 người là Tám, Đức, Huỳnh, Tân và Bình đến điểm hẹn tại một khu đất thuộc ấp Chánh (xã An Thạnh, H.Bến Cầu, Tây Ninh) để lấy trộm và chuyển hàng sang 3 xe tải loại 3 tấn. Lúc đang ăn hàng thì nhóm này bị C45 bắt quả tang. Theo nguồn tin của Thanh Niên, từ đầu năm đến nay, Phòng 5 (C45) đã tiếp nhận nhiều đơn liên quan đến việc "rút ruột" hàng trên container nên đã lập chuyên án điều tra. Không chỉ dừng lại ở việc lấy cắp xe đạp thể thao giá trị lớn mà các nghi can còn lấy cắp quần áo và nhiều loại đồ dùng khác để bán ra thị trường với giá rẻ. Điều đáng chú ý, các nghi can thực hiện các vụ trộm có băng nhóm, tổ chức, tinh vi và có tính toán từ trước. Nguồn tin cho biết số lượng các vụ trộm băng nhóm này gây ra có chiều hướng gia tăng và hầu hết được thực hiện trên đường vận tải hàng hóa đến cảng để xuất đi nước ngoài.