“Kéo” Hoàng Sa vào đất liền

Hoàng Sa vĩnh viễn là của Việt Nam Cha tôi, ông tôi, dân tộc tôi, Việt Nam tôi đã đấu tranh cho chủ quyền từ nghìn đời, và máu đã đổ xuống trong cuồn cuộn sóng biển, nhưng dù có đánh đổi bao nhiêu, tôi luôn tin thế hệ mình sẽ tiếp nối công cuộc to lớn ấy. Đó không phải là trách nhiệm của riêng một ai, mà là trách nhiệm của người Việt. Lửa sẽ vẫn cháy, Hoàng Sa vĩnh viễn là của Việt Nam. Đó là chân lý, và đó cũng là cuộc đấu tranh không hề ngừng nghỉ để bảo vệ chủ quyền đất nước. Lê Hoàng Mộc Miên (Học sinh - Đà Nẵng) Mỗi người dân là một người lính Phải biến việc bảo vệ chủ quyền biển đảo là trách nhiệm tiên phong của mỗi người con Việt Nam. Để làm được điều đó, điều quan trọng là cần phải truyền tải kiến thức về biển đảo nhiều hơn nữa, sâu hơn nữa cho nhân dân, đặc biệt là giới trẻ. Tôi mong tất cả người con Việt Nam hãy là những người lính dũng cảm, không ngừng tìm hiểu, tiếp nhận kiến thức về biển đảo để cùng nhau đoàn kết một lòng bảo vệ biển đảo nước nhà. Bởi đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết sẽ luôn chiến thắng. Phạm Thị Liên (Sinh viên - Hà Nội) Động viên những người giữ đảo Từng có thời gian khảo sát tại các vùng biển của Việt Nam như Trường Sa, tôi thấy điều kiện sinh hoạt của các chiến sĩ còn nhiều khó khăn, cả về vật chất và tinh thần dù so với trước đây điều kiện cũng đã khá hơn rất nhiều. Sóng gió, thiếu rau sạch, ít được gặp vợ con, là những khó khăn hiện hữu, đời thường. Nhưng những khó khăn sẽ giảm bớt nếu chúng ta quan tâm và đánh giá đúng những cống hiến của các anh cho Tổ quốc. Đó sẽ là nguồn động viên lớn nhất, thiết thực nhất với các anh. Nguyễn Văn Vương (Kỹ sư định vị cho tàu khảo sát biển) Hoàng Sơn - Tư An (ghi)