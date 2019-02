Ngày 22.2, Công ty điện lực (PC) tỉnh Thừa Thiên - Huế đã hợp đồng với một đơn vị chuyên trách về thiết bị điện tử điện lạnh bắt đầu sửa chữa các thiết bị tiêu thụ điện năng bị chập cháy do ảnh hưởng sự cố lưới điện trung thế, hạ thế xảy ra gần 2 tháng trước trên địa bàn TT.Lăng Cô, H.Phú Lộc.

Theo khảo sát, đánh giá của PC Thừa Thiên - Huế, có 14 hộ dân chịu ảnh hưởng sự cố, bị thiệt hại do chập cháy thiết bị tiêu thụ điện và đơn vị sẽ tiến hành sửa chữa tận nhà; kinh phí dự kiến khoảng 120 triệu đồng.

Một cán bộ của PC Thừa Thiên - Huế cho biết nguyên nhân sự cố là do một đơn vị khách hàng ngành điện ở TT.Lăng Cô trong quá trình sử dụng điện, đã làm đường dây trung thế 22 kV (do PC Thừa Thiên - Huế quản lý) bị đứt, rớt xuống chạm đường dây hạ thế (do HTX điện nước Lăng Cô quản lý) gây sự cố điện, tăng điện áp… Trước mắt, PC Thừa Thiên - Huế chịu trách nhiệm sửa chữa, khắc phục đảm bảo quyền lợi của người dân.

Như Báo Thanh Niên ngày 28.12.2018 đã thông tin, gần 12 giờ ngày 26.12.2018, nhiều nơi ở TT.Lăng Cô mất điện, điện “chập chờn” , nhiều khu vực lại bị tăng điện áp đột ngột gây cháy thiết bị tiêu thụ điện.

Cho rằng nguyên nhân sự cố là cách quản lý, điều hành của HTX điện nước Lăng Cô gây ra, đêm 26.12.2018 hàng trăm người dân TT.Lăng Cô bức xúc kéo đến trụ sở HTX này yêu cầu khắc phục; đồng thời người dân đối thoại với Ban Giám đốc HTX và lãnh đạo TT.Lăng Cô trong nhiều giờ liền.

Thời điểm này, ông Dương Đăng Trung, Chủ tịch UBND TT.Lăng Cô, đã cam kết sau Tết Kỷ Hợi sẽ họp bàn với người dân khắc phục sự cố chập điện khiến hàng trăm người dân bức xúc, về vấn đề bàn giao lưới điện; tuy nhiên hiện cuộc họp vẫn chưa diễn ra.