'Khai quật' nhiều dự án sai phạm ở TP.HCM: Trách nhiệm thuộc về ai?

Liên quan đến vụ án “ Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng ” xảy ra tại Công ty TNHH MTV xây dựng TM XNK Đông Phương, 7 trường học và đơn vị liên quan tại H.Củ Chi (TP.HCM), Công an TP.HCM xác định nhiều cá nhân sai phạm, gây thất thoát ngân sách nhà nước 16,3 tỉ đồng.

Như Thanh Niên đã thông tin, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM vừa có quyết định phục hồi điều tra vụ án trên.

Ngừng thi công, trả tiền lại trong lúc bị thanh tra

Theo hồ sơ, Công ty TNHH MTV xây dựng TM XNK Đông Phương (viết tắt Công ty Đông Phương) do bà Lê Vũ Hồng Hạnh làm giám đốc, Phan Văn Duyệt là phó giám đốc.

Tuy nhiên theo lời khai của bà Hạnh thì thực tế ông Duyệt mới là người đứng đầu, phụ trách toàn bộ hoạt động của công ty. Gói thầu thi công công trình sửa chữa 7 trường học tại Củ Chi, gồm: Trường mầm non TT.Củ Chi 2, Trường mầm non Tân Phú Trung 2, Trường mầm non Thái Mỹ, Trường mầm non Tân Thông Hội 2, Trường tiểu học Tân Phú, Trường tiểu học Tân Phú Trung và Trường tiểu học Lê Thị Pha cũng do ông Duyệt “mang” về. Đồng thời, ông Duyệt trực tiếp chỉ đạo toàn bộ hoạt động thi công, nghiệm thu và thanh quyết toán công trình tại 7 trường học.

Bà Hạnh chỉ chuyên trách về kế toán tài chính , nhưng đã ký toàn bộ các hồ sơ, chứng từ liên quan việc thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán với tư cách Giám đốc Công ty Đông Phương. Bà Hạnh là giám đốc nhưng chỉ được trả lương 20 triệu đồng/tháng, còn ông Duyệt thì 120 triệu đồng/tháng.

Bà Hạnh thừa nhận Công ty Đông Phương và các trường không hề tiến hành nghiệm thu khối lượng trên thực tế, mà lấy số liệu trong dự toán để làm số liệu nghiệm thu quyết toán. Các biên bản nghiệm thu khối lượng được lập theo chỉ đạo của ông Duyệt cùng lúc với việc lập hợp đồng thi công để bà Hạnh ký trước, sau đó ông Duyệt và Bùi Ngọc Phương Thảo (nhân viên Công ty Đông Phương) đưa đến cho hiệu trưởng các trường ký trước khi thi công.

Nghiêm trọng hơn, bà Hạnh còn khai nhận toàn bộ 64 hạng mục sửa chữa của 7 trường học đều được nghiệm thu thanh quyết toán trước ngày 30.6.2016, cũng có một số hạng mục phải sang tháng 7.2016 mới thi công xong dù đã được thanh quyết toán. Riêng Trường tiểu học Tân Phú Trung có 5/8 hạng mục sửa chữa được thanh toán trước khi thi công vào tháng 6.2016 gồm: 2 hạng mục sửa chữa, cải tạo hàng rào, nhà xe giáo viên và phòng chức năng dãy B, khu nhà vệ sinh khu B.

Đến tháng 7.2016, Công ty Đông Phương triển khai thi công hàng rào thì bị UBND xã Tân Phú Trung lập biên bản về việc thi công hàng rào vi phạm lộ giới và yêu cầu ngừng thi công. Do thay đổi vị trí hàng rào dẫn đến phải thay đổi thiết kế 3 hạng mục còn lại, nên không thể tiếp tục thi công. Ngày 25.7.2016, Công ty Đông Phương và Trường tiểu học Tân Phú Trung lập biên bản ngưng thi công; sau đó, công ty đã chuyển trả lại toàn bộ hơn 1,1 tỉ đồng mà trường thanh toán trước đó. Đáng chú ý đây cũng là thời điểm Thanh tra H.Củ Chi đang tiến hành thanh tra vụ việc.

“Chạy” dự án

Làm việc với CQĐT, ông Phan Văn Duyệt, Phó giám đốc Công ty Đông Phương, cho biết từ năm 2013 - 2014, các hạng mục sửa chữa trường học tại H.Củ Chi đều do Xí nghiệp xây dựng sửa chữa nhà Củ Chi (do ông Duyệt làm giám đốc), thi công. Năm 2015, xí nghiệp giải thể nên các công trình sửa chữa năm 2015, 2016 do Công ty Đông Phương thi công.

Ông Duyệt khai nhận toàn bộ hạng mục sửa chữa nêu trên là do ông Duyệt “quan hệ” rồi đưa về. Cụ thể, từ năm 2013 - 2015, ông Duyệt “qua lại” với ông Trần Văn Toản, Phó phòng GD-ĐT H.Củ Chi, phụ trách cơ sở vật chất (hiện là Trưởng phòng GD-ĐT); riêng năm 2016, bà Nguyễn Thị Loan lên làm Trưởng phòng GD-ĐT, trực tiếp phụ trách cơ sở vật chất nên ông Duyệt chuyển sang liên hệ với bà Loan để được giao khảo sát và thi công.

Đối với các hạng mục sửa chữa năm 2016, ông Duyệt thừa nhận có nhờ ông Phan Văn Bình Tâm (em trai của ông Duyệt) sử dụng pháp nhân Công ty Tâm Phú Tài để ký hồ sơ tư vấn thiết kế, dự toán. Đồng thời, ông Duyệt cùng Thảo mang hồ sơ hợp đồng tư vấn thiết kế, dự toán; hợp đồng thi công và các biên bản nghiệm thu, các quyết định chỉ định thầu đến cho hiệu trưởng các trường ký trước khi thi công.

Tại CQĐT, ông Duyệt nói rằng khi gặp 7 hiệu trưởng, ông Duyệt có nói Phòng GD-ĐT giao cho Công ty Đông Phương thi công, nên các hiệu trưởng tin tưởng, đồng ý ký toàn bộ hồ sơ mà không có ý kiến gì và cũng không tiến hành nghiệm thu thực tế.

Lãnh đạo của 7 trường học tại H.Củ Chi đều khai nhận do trước đây toàn bộ các công trình sửa chữa trường học tại Củ Chi đều do ông Duyệt đảm trách thi công, nên sau khi có dự toán ngân sách do Phòng GD-ĐT ban hành, ông Duyệt đến trường đưa hợp đồng thi công, hợp đồng tư vấn thiết kế và các quyết định chỉ định thầu cho Công ty Đông Phương và Công ty Tâm Phú Tài thì họ ký, chứ không tổ chức đấu thầu.

Bảy hiệu trưởng tại Củ Chi cũng xác nhận các hạng mục đều không tổ chức nghiệm thu trên thực tế, mà chỉ ký xác nhận trên cơ sở hồ sơ nghiệm thu do Công ty Đông Phương dự thảo sẵn. Trong quá trình thi công, các trường chỉ tiếp xúc, làm việc với ông Phan Văn Duyệt, chứ không hề tiếp xúc làm việc với bà Lê Vũ Hồng Hạnh và ông Phan Văn Bình Tâm.

Cụ thể, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Phú Trung ký nghiệm thu trước khi thi công đối với 5/8 hạng mục; Hiệu phó phụ trách Trường mầm non Tân Phú Trung 2 ký nghiệm thu trước khi thi công đối với 5/5 hạng mục; Hiệu trưởng Trường mầm non Tân Thông Hội 2 ký nghiệm thu trước khi thi công đối với 6/19 hạng mục.