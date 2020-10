Khai thác cát trái phép, một doanh nghiệp bị phạt 150 triệu đồng

Ngày 27.10, tin từ Sở TN-MT tỉnh Sóc Trăng cho biết Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác cát trái phép đối với Công ty TNHH thương mại - dịch vụ - xây dựng Lê Nguyễn (xã An Lạc Tây, H.Kế Sách), do ông Lê Thanh Thoại làm chủ, số tiền 150 triệu đồng. Đồng thời, tịch thu phương tiện vi phạm gồm 3 ghe tải vỏ thép, máy móc, thiết bị dùng để vận hành phương tiện khai thác cát trái phép; buộc cải tạo phục hồi môi trường tại khu vực khai thác về trạng thái an toàn.

Trước đó, tối 24.8, trong lúc tuần tra trên sông Hậu (đoạn thuộc xã An Lạc Tây, H.Kế Sách), lực lượng Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Sóc Trăng và Công an H.Cù Lao Dung bắt quả tang Lê Văn Năng (28 tuổi, ở Bến Tre), Trương Văn Thuận (42 tuổi, ở Long An), Lê Thanh Phong (41 tuổi, ở Tây Ninh), Lê Minh Tuấn (44 tuổi, ở Đồng Tháp) và Trương Quốc Bình (41 tuổi, ở H.Kế Sách) đang điều khiển 3 phương tiện và sử dụng các thiết bị hút cát dưới sông Hậu.