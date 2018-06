Khám nghiệm hiện trường vụ gây rối ở Bình Thuận

Theo đại tá Nguyễn Văn Nhiều, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Bình Thuận, sau cuộc họp lãnh đạo UBND và công an tỉnh đã có mặt tại trụ sở Trạm phòng cháy chữa cháy (PCCC) Công an tỉnh Bình Thuận (xã Phan Rí Thành, H.Bắc Bình) để kiểm tra mức độ thiệt hại. Dự kiến, sáng nay (13.6), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận kết hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ gây rối tại H.Tuy Phong và Bắc Bình. Đặc biệt, cơ quan công an sẽ đánh giá một cách toàn diện mức độ thiệt hại tài sản của nhà nước tại trụ sở Trạm cảnh sát PCCC, do nhóm người quá khích đốt phá và lấy mất trong ngày 11.6.



Tại trụ sở UBND tỉnh và Sở KH-ĐT Bình Thuận, hiện Cơ quan CSĐT cũng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và thống kê các tài sản bị thiệt hại do nhóm người quá khích gây ra (ô tô, xe máy, tài liệu bị đốt, tài sản của cảnh sát bảo vệ bị mất...).

Theo Chủ tịch UBND H.Tuy Phong Huỳnh Văn Điển, suốt ngày hôm qua đã không còn hiện tượng người dân tụ tập đông người trên QL1 đoạn qua cầu Nam, TT.Phan Rí Cửa. Công tác an ninh trật tự đã được đảm bảo. Tuy nhiên, ông Điển nhận định hậu quả hai ngày nhóm người quá khích gây mất an ninh trật tự là rất nặng nề; thiệt hại về tài sản do vụ gây rối này là rất lớn. Thống kê ban đầu ở Tuy Phong và Bắc Bình cho thấy có 8 ô tô của công an bị đốt cháy, 2 ô tô bị đập phá hư hỏng. Riêng ở Phan Thiết có hàng chục xe máy của chiến sĩ công an bị đốt cháy, 3 ô tô của Sở KH-ĐT đang để trong nhà xe bị đốt cháy rụi.

Cùng ngày, trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ tưởng Bộ Công an, đã có mặt tại Bình Thuận để trực tiếp triển khai các lực lượng của Bộ Công an tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Đồng thời Bộ Công an cũng đã điều động thêm nhiều ô tô đến Bình Thuận nhằm thay thế các xe của cảnh sát cơ động bị đốt cháy ngày 11.6.