Khám xét nhà 2 cựu Bộ trưởng Bộ TT-TT Trương Minh Tuấn và Nguyễn Bắc Son

Cùng vào thời gian này, cơ quan Công an cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở của ông Trương Minh Tuấn tại ngõ Quan Thổ 1, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, Hà Nội.

Lúc 14 giờ 30 ngày 23.2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của ông Nguyễn Bắc Son, ở Phố Lý Nam Đế, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

Nhà của bị can Nguyễn Bắc Son

Ảnh: Trần Cường Cơ quan chức năng có mặt tại nhà bị can Trương Minh Tuấn để khám xét

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam; lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ TT-TT và ông Trương Minh Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ TT-TT, cùng về tội danh vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 điều 220 Bộ luật hình sự năm 2015.