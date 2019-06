Khám xét nhà ông Nguyễn Tấn Lương, người gọi Giang '36' vây xe chở công an

Trước đó, tối 19.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa đã bắt khẩn cấp ông Nguyễn Tấn Lương để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Ông Lương lên Công an TP.Biên Hòa làm việc theo thư mời từ 14 giờ và đến khoảng 20 giờ thì được đưa về trụ sở Công an P.Thống Nhất để thực hiện lệnh bắt.