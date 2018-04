Lúc 20 giờ 15 phút ngày 6.4, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khám nhà ông Phan Văn Vĩnh tại 199 Hàn Thuyên, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Ghi nhận của PV tại hiện trường cho thấy, lực lượng công an khám xét nhà ông Phan Văn Vĩnh không đi theo lối cửa chính ở số 199 đường Hàn Thuyên hay lối của phụ tại số 187 đường Hùng Vương mà đi theo ngõ 197 đường Hàn Thuyên, nơi có ngách nhỏ đi vào vương nhà ông Vĩnh, cũng là lối đi thứ 3 mà người dân địa phương cũng ít biết.

Lúc gần 21 giờ, đèn tại ngõ 179 đường Hàn Thuyên bị tắt, tuy nhiên rất nhiều người vẫn tập trung để nghe ngóng tin tức về vụ khám xét.

Đến 22 giờ, cuộc khám xét vẫn đang diễn ra.

Chiều nay, 6.4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Phan Văn Vĩnh (63 tuổi, quê ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định), nguyên Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an, về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 281 bộ luật Hình sự năm 1999.

Trước đó, cùng ngày, Chủ tịch nước cũng đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Phan Văn Vĩnh.