Khánh Hòa: Kiểm soát người chạy xe máy về quê tránh dịch Covid-19 qua địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, nhất là các địa phương có tuyến QL1 đi qua khẩn trương chỉ đạo chính quyền cơ sở triển khai các giải pháp tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân chủ động phòng, chống dịch bệnh theo nguyên tắc 5K; hạn chế tối đa việc tiếp xúc không cần thiết để tránh nguy cơ dịch bệnh. Để kiểm soát nguy cơ dịch bệnh Covid-19,

Đồng thời, chỉ đạo Tổ Covid-19 cộng đồng tăng cường “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, kiểm tra, quản lý các trường hợp người dân Khánh Hòa tự túc trở về địa phương từ các tỉnh, thành phố có dịch bệnh để kịp thời phối hợp với ngành y tế triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Bên cạnh đó, bố trí lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, hướng dẫn người dân khi dừng, nghỉ chân dọc đường (tại địa phận do địa phương quản lý) tuân thủ nghiêm túc các quy định, biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Công an tỉnh được yêu cầu chỉ đạo công an cấp huyện phối hợp, hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc kiểm tra, kiểm soát, quản lý người dân theo địa bàn phụ trách. Phối hợp với Sở GT-VT nắm tình hình, bố trí xe, hướng dẫn phân luồng khi các địa phương khác tổ chức đưa người dân qua địa phận tỉnh Khánh Hòa, bảo đảm an toàn giao thông và an toàn phòng, chống dịch Covid-19.