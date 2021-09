Khánh Hòa: Nam thanh niên vác súng hoa cải định thông chốt kiểm dịch Covid-19

CÔNG AN CUNG CẤP

Thấy nam thanh niên này không đeo khẩu trang nên anh Đức đi đến nhắc nhở và hỏi lý do ra ngoài đường của người này. Nam thanh niên cho biết có việc riêng cần giải quyết bên kia cầu Hộ. Lực lượng trực chốt tiếp tục giải thích thời điểm này đang là giờ giới nghiêm , không được ra đường và yêu cầu nam thanh niên quay về nhà.

Tuy nhiên, nam thanh niên này tiếp tục đòi đi qua chốt và nói “nếu chốt còn làm khó sẽ nổ súng bắn”, sau đó nam thanh niên bỏ chạy. Lập tức, lực lượng trực chốt cắt cử người theo dõi, đồng thời phối hợp Công an P.Phương Sài truy tìm nam thanh niên nói trên. Lực lượng chức năng xác định người này đang trú tại nhà số 62 Phương Sài.

Hàng chục viên đạn do Phạm Phú Hữu Hoàng tàng trữ trái phép bị thu giữ

Sau khi nam thanh niên đã vào nhà, đóng cửa, lực lượng dân quân và Công an P.Phương Sài đến nơi, vận động mở cửa ra làm việc và giao nộp khẩu súng. Ban đầu, người này không chấp hành yêu cầu của tổ công tác. Sau một lúc vận động thì nam thanh niên buông súng và mở cửa nhà, tự nguyện giao nộp khẩu súng (loại súng hoa cải ) kèm theo 4 viên đạn (màu đỏ) và 1 hộp chứa đạn với 37 viên đạn.

Qua làm việc, ban đầu xác định được nghi can là Phạm Phú Hữu Hoàng (27 tuổi, trú 62 Phương Sài, P.Phương Sài). Nhận thấy đây là vụ việc liên quan đến tàng trữ súng quân dụng trái pháp luật , Công an P.Phương Sài đã chuyển Phạm Phú Hữu Hoàng và tang vật liên quan lên Công an TP.Nha Trang xử lý theo quy định.