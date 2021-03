'Khen thưởng trong 1 vụ án liên quan Trịnh Xuân Thanh là bình thường'

Việc khen thưởng một số chiến sĩ công an trong vụ án Trịnh Xuân Thanh được thiếu tướng Tô Ân Xô cho là hết sức bình thường , nhưng có một số tổ chức chống đối dùng hình ảnh không rõ xuất xứ làm xấu hình ảnh người chiến sĩ công an, khiến dư luận hiểu nhầm.

Nội dung "có hay không việc Bộ Công an khen thưởng một số cán bộ chiến sĩ trong vụ án Trịnh Xuân Thanh" đã được báo chí đặt ra với đại diện Bộ Công an tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 2 do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 2.3.