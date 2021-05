Khiển trách một đảng viên Cục Hải quan Long An vì vi phạm về đạo đức

Ngày 18.5, nguồn tin từ Đảng ủy Cục Hải quan Long An cho biết ông Nguyễn Ngọc Huân, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan Long An, vừa ký quyết định kỷ luật khiển trách về mặt đảng đối với ông Huỳnh Công Bình, đảng viên, kiểm tra viên ngạch trình độ trung cấp công tác tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (trụ sở tại TX.Kiến Tường, Long An).