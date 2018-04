Khơi dòng động lực cho nông dân, nông nghiệp

Thêm vốn lãi suất thấp cho nông dân Tại buổi đối thoại, ông Tô Hiến Thành (Bắc Giang) phản ánh: “Sản xuất nông nghiệp ở nước ta vô cùng khó khăn, trong đó cái mà tôi và chắc chắn hầu hết nông dân ngồi đây gặp khó khăn đó là vốn. Để duy trì sản xuất, chúng tôi phải vay vốn ngân hàng (NH) với lãi suất cao, thậm chí phải vay tín dụng đen”. Còn ông Nguyễn Danh Cường (Bắc Ninh) so sánh: “Ở Nhật Bản, Hàn Quốc nông dân được vay vốn với lãi suất rất thấp, chỉ bằng 1/2 lãi suất ở lĩnh vực khác. Trong khi ở VN, nông dân vay vốn của các NH thương mại với lãi suất rất cao, có khi cao hơn cả DN” và nêu câu hỏi với Thủ tướng rằng có thể giảm 50% lãi suất so với lĩnh vực khác cho nông dân? Đại biểu nêu câu hỏi tại buổi đối thoại - Ảnh: Lê Tân Đại biểu nêu câu hỏi tại buổi đối thoại - Ảnh: Lê Tân

Tại buổi đối thoại, ông Tô Hiến Thành (Bắc Giang) phản ánh: “Sản xuất nông nghiệp ở nước ta vô cùng khó khăn, trong đó cái mà tôi và chắc chắn hầu hết nông dân ngồi đây gặp khó khăn đó là vốn. Để duy trì sản xuất, chúng tôi phải vay vốn ngân hàng (NH) với lãi suất cao, thậm chí phải vay tín dụng đen”. Còn ông Nguyễn Danh Cường (Bắc Ninh) so sánh: “Ở Nhật Bản, Hàn Quốc nông dân được vay vốn với lãi suất rất thấp, chỉ bằng 1/2 lãi suất ở lĩnh vực khác. Trong khi ở VN, nông dân vay vốn của các NH thương mại với lãi suất rất cao, có khi cao hơn cả DN” và nêu câu hỏi với Thủ tướng rằng có thể giảm 50% lãi suất so với lĩnh vực khác cho nông dân? Nhận chỉ đạo của Thủ tướng trả lời các đại biểu, ông Đào Minh Tú, Phó thống đốc NHNN, khẳng định sẽ trực tiếp làm việc với các NH thương mại trong tuần tới để giải quyết những vướng mắc mà nông dân đang gặp phải. “Chính phủ luôn xác định nông nghiệp, nông thôn là một trong những lĩnh vực ưu tiên đầu tư vốn, từ đó ban hành, triển khai nhiều chính sách hỗ trợ nhằm hướng dòng vốn tín dụng vào lĩnh vực này. Lãi suất vay ngắn hạn với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn hiện nay là 7%, thấp hơn từ 1 - 2% so với mặt bằng lãi suất chung. Chính phủ cũng đang chỉ đạo sửa đổi Nghị định 55 theo hướng bổ sung một số quy định mới giúp nông dân vay vốn thuận lợi hơn”, ông Tú nói. Ông Tú khẳng định, Chính phủ không thiếu chính sách và NH cũng không thiếu tiền để cho nông dân vay vốn. Theo ông Tú, tổng dư nợ cho vay tam nông đã đạt hơn 1,3 triệu tỉ đồng, chiếm khoảng 22% tổng dư nợ nền kinh tế. Người dân không tiếp cận được với nguồn vốn NH là vì tính minh bạch thông tin của người dân, nhiều người vay vốn nhưng không sử dụng hiệu quả đồng vốn, hoặc sử dụng sai mục đích. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến nợ xấu, khiến các NH siết chặt quy định cho vay. Về tài sản thế chấp, Phó thống đốc NHNN cho biết đó không phải điều kiện duy nhất để được cho vay mà phải trên cơ sở quản lý dòng tiền. Nếu các hộ vay vốn chứng minh được dòng tiền, khả năng đồng vốn phát huy hiệu quả thì có thể được cho vay mà không cần thế chấp. Liên quan đến câu hỏi của nhiều nông dân chưa được cấp sổ đỏ, tài sản ở trang trại, gia trại không được đưa vào làm tài sản thế chấp nên không vay được vốn, Thứ trưởng TN-MT Nguyễn Phương Hoa giải đáp: “Trừ trường hợp đất có quyết định thu hồi thì không được thế chấp, còn lại theo quy định của luật Đất đai, không cấm thế chấp”. Phát biểu kết luận buổi đối thoại, Thủ tướng lưu ý NHNN, các tổ chức tín dụng và địa phương tạo điều kiện để nông dân, DN có cơ hội tiếp cận nguồn vốn vay, giảm lãi suất cho vay từ 0,5 - 1%, tăng vay vốn không cần thế chấp. “Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn nữa đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân, mở thêm các kênh để lắng nghe nhiều hơn ý kiến của người dân, tạo môi trường thuận lợi nhất cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, cũng như tạo điều kiện cho người nông dân phát huy hết khả năng để làm giàu cho bản thân, cho đất nước”, Thủ tướng nói.