Khởi tố 10 bị can khai thác gỗ trái phép vùng giáp ranh

Ngày 24.12, Công an H.M’Đrắk (Đắk Lắk) cho biết đã khởi tố 10 bị can (cùng trú TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa) tham gia vụ phá rừng quy mô lớn ở vùng giáp ranh giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa. Trong đó, 9 bị can bị tạm giam; riêng Nguyễn Phước Trường (50 tuổi), đang bị bệnh nên được gia đình bảo lãnh tại ngoại.

3, cùng nhiều phương tiện, dụng cụ khai thác, vận chuyển gỗ. Bước đầu, các bị can khai nhận cuối tháng 11, được ông Nguyễn Phước Khánh (40 tuổi, trú TX.Ninh Hòa) rủ Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 12.12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an H.M’Đrắk phát hiện vụ phá rừng tại địa phận xã Cư San, H.M’Đrắk, giáp ranh với xã Ninh Tây, TX.Ninh Hòa. Mở rộng kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện điểm tập kết gỗ lậu tại địa bàn xã Ninh Tây, thu giữ 12 lóng gỗ tròn, 67 hộp gỗ xẻ với tổng khối lượng gần 30 m, cùng nhiều phương tiện, dụng cụ khai thác, vận chuyển gỗ. Bước đầu, các bị can khai nhận cuối tháng 11, được ông Nguyễn Phước Khánh (40 tuổi, trú TX.Ninh Hòa) rủ khai thác gỗ trái phép . Tổng cộng nhóm này đã cưa hạ 21 cây gỗ, gồm 12 cây ở khu vực rừng xã Cư San và 9 cây ở xã Ninh Tây.