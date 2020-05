Khởi tố 14 thanh niên đua xe, bốc đầu tại Hà Nội

Sáng 12.5, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 14 thanh niên để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ tối 16.4, Công an huyện Đông Anh phát hiện một nhóm nam, nữ không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy di chuyển với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu ,... chạy dọc các tuyến đường liên xã Uy Nỗ - Cổ Loa và đường chợ trung tâm, thị trấn Đông Anh, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác và mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Ngay sau đó, Công an huyện Đông Anh đã triển khai lực lượng, tổ chức truy bắt nhóm đối tượng để đảm bảo công tác trị an, làm rõ vụ việc. Bước đầu xác định 22 đối tượng có hành vi đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng, thu giữ 8 xe máy tang vật.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 14 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng.

Hiện, Công an huyện Đông Anh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.