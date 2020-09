Hôm qua 5.9, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết Viện KSND cùng cấp đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án "làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức" và quyết định khởi tố 17 bị can trong đường dây làm giả giấy tờ lớn nhất miền Nam vừa triệt phá ngày 26.8.

Theo đó, 17 bị can bị khởi tố lần này thuộc 4 nhóm làm giả giấy tờ, hoạt động tại TP.HCM và Đồng Nai. Các bị can cầm đầu bị khởi tố, gồm: Nguyễn Trọng Dương (30 tuổi, ngụ Nghệ An), Trần Đức Toàn (30 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM), Nguyễn Thanh Phong (44 tuổi, ngụ Vĩnh Long). Riêng bị can Nguyễn Hùng Dũng (32 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tân Nhựt, H.Bình Chánh) cũng đã có lệnh khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam; tuy nhiên Dũng đã bỏ trốn, hiện công an đang truy bắt. Các bị can đều bị khởi tố hành vi làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức.

Cận cảnh lượng lớn bằng cấp, sổ hồng, biển số xe... giả vừa bị công an thu giữ Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 26.8, hàng trăm trinh sát Phòng Trọng án (Phòng 6) C02 phối hợp lực lượng chức năng đồng loạt khám xét 8 địa điểm là xưởng sản xuất, nhà riêng các nghi can tham gia trong đường dây làm giả giấy tờ.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Trọng Dương câu kết với Toàn, Phong, Dũng đầu tư máy móc và thuê thêm người để hoạt động làm giấy tờ giả từ năm 2017 đến nay. Dương không nhận đặt hàng trực tiếp mà thông qua nhiều nghi can là “đại lý” vệ tinh trên toàn quốc. Các “đại lý” quảng bá thông tin trên mạng xã hội , gom đơn với số lượng lớn, rồi đặt hàng Dương làm, sau đó bán cho khách hưởng chênh lệch.

Đường dây trên nhận làm giả từ CMND, thẻ căn cước, bằng cấp trung học đến đại học, bằng bác sĩ... với giá từ 3 - 5 triệu đồng/cái. Đối với các giấy tờ như giấy tờ xe thì bán theo bộ, ví dụ như một bộ giấy tờ xe bao gồm biển số, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe... có giá khoảng 10 triệu đồng/bộ.