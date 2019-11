Khởi tố 2 bị can ở Hà Tĩnh buôn bán gần 550 kg pháo nổ

Chiều nay, 26.11, trao đổi với Thanh Niên, thiếu tá Lê Viết Đường, Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), xác nhận thông tin trên và cho biết 2 bị can vừa bị khởi tố vì buôn bán pháo nổ trái phép là Thái Văn Vượng (30 tuổi) và Phạm Thúy Liễu (38 tuổi, cùng ngụ tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên). Trong đó, Vượng bị bắt tạm giam, còn Liễu bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 12.11, tại địa phận thuộc thôn 2, xã Cẩm Lĩnh, tổ công tác của Công an huyện Cẩm Xuyên phát hiện, bắt quả tang Liễu đang điều khiển xe máy mang biển số 38F5 - 44.78 chở 1 thùng giấy, bên trong đựng 187 hộp pháo có trọng lượng 24,9 kg đi bán.

Qua khám xét thêm tại nhà riêng của Liễu, Công an huyện Cẩm Xuyên thu giữ thêm 20 thùng giấy chứa pháo nổ có trọng lượng 524 kg. Tổng số pháo mà công an thu được cả hai lần là 548,9 kg.

Công an lấy lời khai của Thái Văn Vượng Ảnh Công an huyện Cẩm Xuyên cung cấp

Tại cơ quan điều tra, Liễu khai nhận toàn bộ số pháo nói trên là do bị can này chung vốn với Thái Văn Vượng mua ở tỉnh Quảng Ninh từ giữa tháng 9, với giá 88 triệu đồng. Sau đó đưa về bán kiếm lời trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Từ lời khai của Liễu, Công an huyện Cẩm Xuyên đã bắt giữ Vượng ngay sau đó.