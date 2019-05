Khởi tố 2 bị can tổ chức đá gà quy mô lớn

Ngày 21.5, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Như Trinh (34 tuổi) và Nguyễn Công Trực (25 tuổi, cùng ngụ P.Trần Hưng Đạo, TP.Kon Tum) để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc ; khởi tố 4 bị can khác để điều tra hành vi đánh bạc