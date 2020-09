Ngày 31.8, Công an Q.11 (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Sơn (41 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) và Trần Hồng Thái (37 tuổi, quê Hưng Yên) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản

Trước đó, tối 28.8, Sơn và Thái mặc đồng phục công an, xưng là cán bộ Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an ập vào nhà bà T. trên đường Nhật Tảo (P.7, Q.11), thông báo bà T. phạm tội cho vay nặng lãi và tổ chức đánh bạc, sau đó đọc lệnh bắt giữ và yêu cầu khám xét nhà T.

Một lúc sau, Công an P.7 nhận tin báo từ người dân và đến kiểm tra, đưa cả hai về trụ sở công an làm việc. Tại cơ quan công an, Sơn, Thái đã khai nhận hành vi phạm tội của mình với mục đích tống tiền bà T.