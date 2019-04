Khởi tố 24 bị can trong đường dây đánh bạc qua web Fxx88.com

Ngày 28.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đồng thời tống đạt khởi tố bị can đối với 24 người liên quan đường dây đánh bạc qua trang web Fxx88.com vừa bị triệt phá.

Trong số 14 người bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc có 2 người ở TP.HCM, 1 người ở Đồng Nai, còn lại hầu hết ở TP.Hà Nội. Đáng chú ý có bị can Chiu Hao Cheng (người Đài Loan), hiện trú tại P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Như Thanh Niên đã thông tin , ngày 23.4, Bộ Công an tổ chức 30 tổ công tác thuộc các lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, đồng loạt khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, TP.HCM, Khánh Hòa, Phú Yên, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Cà Mau.