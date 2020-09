Khởi tố 3 bị can sản xuất, buôn bán phụ tùng xe máy giả

Ngày 11.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Duy Khánh (37 tuổi, ngụ Q.Tân Phú), Lê Thị Mỹ Xương (33 tuổi, vợ Khánh) về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả”; Nguyễn Văn Công (nhân viên của Khánh) về tội “ buôn bán hàng giả ”. Khánh, Công bị cơ quan CSĐT bắt tạm giam 4 tháng để điều tra, Xương bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra từ công an, sáng 5.9, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM phối hợp Bộ Công an kiểm tra căn nhà trên đường Thoại Ngọc Hầu (P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú) phát hiện L.T.D (14 tuổi) đang xếp hàng hóa lên xe máy chuẩn bị chở đi tiêu thụ.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 200 chén cổ chứa trong 1 thùng carton; 18 cây dên; 200 cốt xe không có nhãn hiệu. D. khai số hàng trên không có hóa đơn, chứng từ và chuẩn bị chở đi tiêu thụ theo yêu cầu của Vũ Duy Khánh và Lê Thị Mỹ Xương.

Mở rộng điều tra, công an khám xét khẩn cấp tại 8 địa chỉ liên quan ở các quận: 5, 11, Tân Phú, Bình Tân; thu giữ số lượng lớn phụ tùng xe máy các loại. Qua xác minh, tất cả các phụ tùng xe máy nói trên đều làm giả các thương hiệu xe máy nổi tiếng.