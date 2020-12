Khởi tố 3 nghi phạm chặn đường đánh nam thanh niên tổn hại sức khỏe 40%

Ngày 5.12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khỏi tố vụ án, khởi tố các bị can, gồm: Lê Quang Cường (biệt danh Cường “gấu”, 35 tuổi, ngụ P.Đông Hương, TP.Thanh Hóa), Phạm Ngọc Sơn (biệt danh Sơn “tỉ”, 24 tuổi, ngụ P.Ba Đình, TP.Thanh Hóa) và Nguyễn Thanh Bình (biệt danh Bình “cối”, 25 tuổi, ngụ P.Tân Sơn, TP.Thanh Hóa) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trong đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ nghi phạm Phạm Ngọc Sơn. Lê Quang Cường và Nguyễn Thanh Bình đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú sau khi gây án

Tang vật thu giữ tại nhà Lê Quang Cường ẢNH CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 22.11, anh Lê Thanh Tùng (25 tuổi, ngụ P.Ngọc Trạo, TP.Thanh Hóa) đang trên đường đến khu vực cầu Đèn (thuộc P.Đông Hương, TP.Thanh Hóa) uống bia với bạn. Khi đi đến gần khu vực cầu Đèn, anh Tùng bất ngờ bị Cường, Sơn và Bình chặn đường, đánh đập. Anh Tùng bị gãy tay, gãy răng và nhiều thương tích khác trên người.

Không dừng lại ở đó, các nghi phạm lấy 1 khẩu súng (do Cường “gấu” chỉ đạo đàn em về nhà lấy) bỏ vào người anh Tùng, rồi chụp ảnh gán cho hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng , nhằm ép anh Tùng phải gọi điện cho một người bạn đến để các nghi phạm gặp, giải quyết mâu thuẫn.

Khi anh Tùng không thực hiện theo yêu cầu thì bị các nghi phạm tiếp tục đánh. Sau đó, các nghi phạm rời khỏi hiện trường. Kết quả giám định anh Tùng bị tổn hại sức khỏe 40%.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Thanh Hóa) và Công an TP.Thanh Hóa đã phối hợp điều tra. Đến ngày 4.12, lực lượng công an tiến hành khám xét nơi ở của 3 nghi phạm trên; phát hiện và thu giữ tại nhà Cường “gấu”, gồm: 2 còng số 8, 23 viên đạn, 1 hộp tiếp đạn, 1 bộ phận của súng.