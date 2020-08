Khởi tố 4 bị can sản xuất, mua bán 2,3 triệu găng tay y tế giả

Chiều 7.8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 bị can trong đường dây sản xuất, mua bán 2,3 triệu găng tay y tế giả