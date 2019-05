Khởi tố 4 nghi phạm vứt 700 kg ma túy ra đồng muối phi tang

Ngày 4.5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 nghi phạm trong vụ vứt bỏ ma túy đá ở đồng muối

Cụ thể, Nguyễn Văn Phú (29 tuổi, ngụ huyện Nam Đàn, Nghệ An) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; Nguyễn Bảo Trung (23 tuổi, ngụ thành phố Vinh, Nghệ An) bị khởi tố về hành vi không tố giác tội phạm; Võ Sỹ Mạnh (36 tuổi, ngụ thành phố Vinh) bị khởi tố vì đã có hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Riêng nghi can Lin seng-Hsiung (43 tuổi, người Đài Loan) đang bỏ trốn, bị khởi tố về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Hiện cơ quan điều tra đang làm thủ tục truy nã quốc tế đối với Lin seng-Hsiung.

Như đã Thanh Niên đã thông tin, ngày 17.4, công an phát hiện nhiều bao tải chứa ma túy đá bị vứt bỏ ở đồng muối xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Qua điều tra, công an xác định đây là đường dây ma túy xuyên quốc gia do Lin seng-Hsiung cầm đầu. Nghi can Nguyễn Văn Phú là một trong những mắt xích quan trọng trọng đường dây ma túy này. Ma túy sau khi được vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và sẽ chuyển sang nước thứ ba.

ẢNH K.HOAN Nghi can Nguyễn Văn Phú

Cũng theo tài liệu của cơ quan điêu tra, sau khi đi lao động tại Đài Loan (từ 2013 - 2017), Nguyễn Văn Phú quen biết một người đàn ông tên Quang (đang làm việc tại Đài Loan). Đầu năm 2019, Quang điện thoại nhờ Phú làm phiên dịch cho một số người Đài Loan sang Việt Nam làm việc.

Tháng 3 vừa qua, nhóm người Đài Loan sang Việt Nam nhờ Phú thuê một kho để chứa hàng hóa tại khu vực huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Đến đầu tháng 4, Phú nhận 25 thùng cát tông từ 1 xe chở hàng mang biển số Lào và cất trong kho hàng đã thuê.

Ngày 15.4, khi Phú và một người Đài Loan đang nghỉ tại một khách sạn ở thành phố Vinh thì biết tin lực lượng công an vừa phá vụ án 600 kg ma túy đá giấu trong loa thùng, giống các loa thùng tại kho hàng Phú đã thuê nên Phú liền thông báo cho người Đài Loan đang ở cùng biết.

Người Đài Loan này cho biết trong loa mà Phú đang cất giữ có ma túy và nói Phú chở số ma túy này đem đi vứt để phi tang. Phú nhờ bạn là Nguyễn Bảo Trung thuê xe tải, Trung thuê xe của Võ Sỹ Mạnh. Rạng sáng 15.4, nhóm này chở ma túy đi vứt ở đống muối. Sau đó, nghi hàng bị vứt là ma túy nên Mạnh gọi điện ép Phú đưa 9 triệu đồng để Mạnh giữ im lặng.