Khởi tố 40 bị can trong 'ổ' bạc tại CLB Bridge & Poker

Ngày 23.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đặng Văn Quý (45 tuổi, ngụ Đồng Nai, tổ chức) cùng 39 bị can khác liên quan đến “ổ” bạc Bridge & Poker tại Q.3.



Sau khi PV Thanh Niên đăng loạt bài điều tra Casino “đội lốt” CLB bridge & poker, ngày 2.4 lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP chỉ đạo Đội 5 kiểm tra, rà soát nắm bắt tình hình hoạt động của các câu lạc bộ (CLB) Bridge & Poker trên địa bàn TP.

Đặng Văn Quý

Khoảng 19 giờ 35 ngày 13.5, Đội 5 (PC45) phối hợp với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (PC64), Công an Q.3 kiểm tra CLB Bridge & Poker ở tầng 9, khách sạn Lotus (Cách Mạng Tháng Tám, P.7, Q.3), phát hiện 40 người đang say sưa đánh bạc bằng hình thức poker, thắng thua bằng tiền tại bàn 5, 7, 8 và phòng VIP 2. Sau khi kiểm tra, công an lập biên bản tạm giữ 71 người liên quan.

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 820 triệu đồng, 3.800 USD, 2.218 phỉnh đang chơi (tương đương hơn 245 triệu đồng), 35 thẻ ngân hàng, 4 bàn và 37 ghế ngồi đánh bài, 20 bộ bài poker, hàng ngàn phỉnh với các loại mệnh giá khác nhau... Qua xác minh, cơ quan công an xác định CLB Bridge & Poker trên thuộc Công ty CP thể thao Trí Tuệ Bridge & Poker Sài Gòn (trụ sở chính phòng 12, tầng 8, số 3 Phan Văn Đạt, P.Bến Nghé, Q.1) do Quý làm đại diện pháp luật. Sau khi sàng lọc, ngày 23.5, Cơ quan CSĐT, CATP khởi tố và bắt tạm giam 40 bị can để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Quý nguyên là trưởng phòng của một ngân hàng lớn ở TP.HCM, nhưng do có “máu đỏ đen” nên thành lập CLB, đầu tư xây dựng “ổ” bạc trá hình giống hệt casino hạng sang tương tự như ở nước ngoài. Đáng lưu ý, ngày 3.11.2017, Ban Chấp hành Hiệp hội Thể thao Bridge & Pocker VN công nhận CLB thể thao Bridge & Poker Sài Gòn - Center thuộc Công ty CP thể thao Trí Tuệ Bridge & Poker Sài Gòn. CLB này được phép hoạt động từ 14 - 23 giờ hằng ngày, có 15 nhân viên chia bài (lúc bắt chỉ có 5 người); có 2 phòng VIP đặt 1 bàn poker (tối đa có 9 người chơi)/phòng); 1 sảnh đặt 10 bàn poker, trong đó 4 bàn ở khu vực sảnh và 1 phòng VIP thường xuyên có 30 - 40 con bạc tham gia sát phạt. Các con bạc đánh bài poker bắt buộc phải đổi từ tiền sang phỉnh với mệnh giá tiền VND theo tỷ lệ phỉnh 10 điểm (chip) tương đương 10.000 đồng. Để tham gia sát phạt tại sảnh, con bạc phải bỏ ra ít nhất là 2 triệu đồng để đổi phỉnh, ở phòng VIP ít nhất là 10 triệu đồng. Quy định, ở bàn poker tại sảnh, con bạc muốn cược tiền tố (người tố đầu tiên) ở mỗi ván bài thấp nhất từ 10 - 20 chip (sau đó tăng số chip lên tùy con bạc) và ở phòng VIP thì 25 - 50 chip... Khi con bạc đổi tiền sang phỉnh sẽ phải tốn phí (tiền xâu) cho CLB 10% tiền con bạc đổi...

Quý khai nhận, từ tháng 4.2018 bắt đầu tổ chức đánh bạc ăn tiền bằng hình thức đánh bài poker, lấy xâu 10%/1 suất 4 giờ trên tổng số tiền con bạc sử dụng mua phỉnh để đánh bạc, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng/tháng.