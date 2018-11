Khởi tố 5 bị can vụ nổ súng vào quán nhậu

Ngày 5.11, Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Khắc Hiếu (28 tuổi, ngụ TP.Vinh) để điều tra về các hành vi giết người , tàng trữ và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép; Phạm Đức Nghĩa (21 tuổi), Lê Ngọc Anh (26 tuổi), Nguyễn Gia Định (26 tuổi, đều ngụ TP.Vinh) và Lê Trọng Đức (22 tuổi, ngụ H.Diễn Châu, Nghệ An) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.