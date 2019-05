Khởi tố 5 người liên quan vụ 149 du khách Việt 'mất tích' ở Đài Loan

Liên quan đến vụ 149 công dân Việt Nam bỏ trốn sau khi nhập cảnh vào Đài Loan hồi cuối tháng 12.2018, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, đến ngày 2.5 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi Đài Loan xảy ra tại thành phố Hà Nội và một số địa phương.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can 5 người về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, theo quy định tại điều 349 bộ luật Hình sự năm 2015.

Các bị can gồm: Trần Văn Danh (30 tuổi, trú tại phường 7, quận 3, TP.HCM), Nguyễn Thị Thanh Hà (35 tuổi, trú tại phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM), Nguyễn Xuân Hùng (41 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Vũ Nhật Tuấn (59 tuổi, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Lâm Sỹ (35 tuổi, trú tại phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM).

Ảnh Bộ Công an cung cấp Các bị can (từ trái qua) Vũ Nhật Tuấn, Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Thị Thanh Hà, Trần Văn Danh và Nguyễn Lâm Sỹ

Trong các bị can nêu trên, bị can Nguyễn Lâm Sỹ bị áp dụng cấm đi khỏi nơi cu trú, còn lại đã bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, như Thanh Niên phản ánh, cuối tháng 12.2018, một số nhóm khách du lịch Việt Nam với số lượng 152 người nhập cảnh vào Đài Loan thông qua đường du lịch. Sau khi đặt chân đến thành phố Cao Hùng, Đài Loan, đã có 149 du khách đã bỏ trốn.

Sự việc này ngay sau đó đã được cơ quan di trú Đài Loan thông báo với cơ quan chức năng Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngay sau đó cũng yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ nguyên nhân và biện pháp giải quyết

Được biết, nhóm du khách đến từ nhiều tỉnh, thành cả nước với nhiều nghề nghiệp khác nhau, từ lao động, nội trợ, xây dựng, làm việc nhà, may mặc đến kỹ sư, lái xe…Các du khách này được cấp visa du lịch thông qua Công ty du lịch International Holidays Trading Travel có trụ sở tại TP.HCM, đồng thời, 2 doanh nghiệp đưa người VN sang Đài Loan có trụ sở ở Hà Nội.

Đến nay, cơ quan chức trách Đài Loan đã tìm thấy hầu hết những người bỏ trốn, đồng thời bắt giữ 7 người liên quan để điều tra về các hành vi buôn người.