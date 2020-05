Khởi tố 6 bị can trong vụ 2 nhóm hỗn chiến ở Quy Nhơn

Chiều 19.5, Công an tỉnh Bình Định cho biết đã khởi tố 6 bị can trong vụ án 2 băng nhóm hỗn chiến ở TP.Quy Nhơn khiến 1 người chết vào rạng sáng 16.5. Trong đó, khởi tố 2 bị can về tội giết người và 4 bị can về tội gây rối trật tự công cộng.